С 22 сентября в Ростовской области ожидаются массовые отключения ТВ и радио

С 22 по 26 сентября в ряде муниципалитетов Ростовской области пройдут плановые работы на оборудовании, которые потребуют временного отключения теле- и радиосигнала. График профилактических мероприятий опубликовала «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
Первые отключения запланированы на понедельник, 22 сентября. С 11:00 до 18:00 мск сигнала не будет в селе Анастасиевка Матвеево-Курганского района, а с 11:00 до 17:00 мск — в поселке Фомин Заветинского района.
Во вторник, 23 сентября, работы затронут село Весело-Вознесенка Неклиновского района, хутор Земцов Боковского района и село Киселевка Заветинского района. В среду, 24 сентября, перерывы в вещании ожидаются в поселке Заветный, селе Знаменка Морозовского района и хуторе Крюково Куйбышевского района.
