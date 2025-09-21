Скандал с Санду у гагаузского стенда на фестивале: «У меня отец на иждивении, ему 80 лет, он слепой, за что меня оштрафовали на 25 тысяч леев?» — президент закатила истерику и посове

На межэтническом фестивале в Кишинёве президент Санду у гагаузского подворья выслушала не то, что хотела услышать.
Заместитель председателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров, обращаясь к Санду, сказал:
«Здесь сидят прекрасные дамы — наши бабушки в национальных костюмах. Половина из них оштрафована. Откуда пенсионерам взять деньги, чтобы оплатить штрафы по 25 тысяч леев? У них пенсии — 1500 леев в месяц».
Президент ударилась в истерику — по ее мнению, штрафы вполне справедливы.
«Вы используете людей в своих целях» — так она объяснила штрафы пенсионерам и запугивания, которые сама же инициировала, проиграв выборы в Молдове.
Санду добавила, что будет работать только для честных людей, то есть, для той части народа, которая пока еще не оштрафована.
Одна из участниц ансамбля в гагаузском подворье рассказала:
«У нас многих штрафуют. У меня отец на иждивении, ему 80 лет, он слепой. Я получала социальную помощь. За что мне назначили такой огромный штраф?».
Санду заверила, что «мы помогаем всем», что очень удивило простых женщин из гагаузских сел.
«Вот результат вашего правления» — обращаясь к президентке заявил Петров.
С истерическими нотками в голосе, Санду повторилась:
— Вы используете этих людей!
На вопрос, каким образом он использует этих людей, Санду не ответила.
Все женщины начали чуть ли не хором говорить, что это неправда, никто их не использует, им власти автономии помогают покупать продукты, иначе не выживут.
«Мы только любуемся продуктами, мы не можем их купить», — сказала одна из женщин из Гагаузии.
Президент опять не нашлась, что ответить, но посоветовала женщинам из сел «жить на честные деньги, без коррупции».
Это она сказала женщинам, большинство из которых в возрасте, которые всю жизнь работали и продолжают работать. Которые в последние 4 года выживают только благодаря помощи гагаузских властей. Которых запугивает полиция и штрафует на 25 тысяч леев, на 37 тысяч леев.
Жесть….
Санду развернулась, не дав женщинам договорить о том, что наболело, и убежала к «подготовленным» стендам.