Собянин сообщил о начале строительства нового участка МСД

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) в столице.
«Начинаем строительство дополнительного участка МСД по улице Каспийской до улицы Севанской. Возведем и реконструируем в общей сложности 2,3 километра дорог. Параллельно ведем активные работы на соседнем участке — от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Отмечается, что эти два участка создадут новый маршрут на юг от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД, улучшая транспортную доступность для пяти районов: Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлёво Западное и Восточное. Также это обеспечит удобный выезд на трассу М-4 «Дон». Основные работы планируется завершить в следующем году.