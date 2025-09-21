О высокой пожароопасности предупредили жителей Ростовской области

Еще в 15 муниципалитетах, среди которых Багаевский, Белокалитвинский, Верхнедонской и Шолоховский районы, действует 4 класс пожароопасности. Спасатели прогнозируют повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами: лесными, ландшафтными и возгораниями камышовых зарослей у водоемов. Также существует угроза распространения огня на объекты экономики и населенные пункты, расположенные в опасной зоне.