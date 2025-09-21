Ричмонд
О высокой пожароопасности предупредили жителей Ростовской области

В МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится до конца 22 сентября. В зоне наибольшего риска, где объявлен 5 класс опасности, находятся 12 муниципальных образований, включая Боковский, Дубовский, Зимовниковский районы, а также города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

Еще в 15 муниципалитетах, среди которых Багаевский, Белокалитвинский, Верхнедонской и Шолоховский районы, действует 4 класс пожароопасности. Спасатели прогнозируют повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами: лесными, ландшафтными и возгораниями камышовых зарослей у водоемов. Также существует угроза распространения огня на объекты экономики и населенные пункты, расположенные в опасной зоне.

На остальной территории области прогнозируется относительно низкий уровень пожароопасности.

