Слуцкий предложил учредить День российской государственности

МОСКВА 21 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день — День российской государственности.
Слуцкий отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус.
«Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, 21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами её силы и духовного величия.
Он напомнил, что в этот день отмечают победу на Куликовом поле — битву, объединившую князей и народ против общего врага, открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде — символ истории государства, а православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы — праздник, отражающий духовные корни народа.
«Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд», — добавил парламентарий.