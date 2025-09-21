Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий предложил учредить День российской государственности

Слуцкий предложил сделать 21 сентября Днем российской государственности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА 21 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день — День российской государственности.

Слуцкий отметил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский называл 21 сентября Днём зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус.

«Мы считаем важным продолжать отстаивание этой позиции основателя партии и учредить новый памятный день — День российской государственности», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, 21 сентября в разные эпохи Россия отмечала события, которые стали символами её силы и духовного величия.

Он напомнил, что в этот день отмечают победу на Куликовом поле — битву, объединившую князей и народ против общего врага, открытие памятника «Тысячелетие России» в Новгороде — символ истории государства, а православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы — праздник, отражающий духовные корни народа.

«Мы чтим подвиги предков, опираемся на духовные традиции и смотрим в будущее. 21 сентября — это напоминание о том, что у России есть свои истоки, своя история и своя великая сила, которая веками помогала народу идти вперёд», — добавил парламентарий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше