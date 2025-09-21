Ричмонд
Аграрии Липецкой области собрали более 1,2 млн тонн сахарной свеклы

Средняя урожайность сладкого корнеплода в 2025-м превышает прошлогодний показатель на 19,5%

Аграрии Липецкой области в этом году собрали более 1,2 млн тонн сахарной свеклы. В регионе проводится постоянная работа по увеличению объемов экспорта продукции в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении сельского хозяйства области.

Уборка сахарной свеклы идет в 16 районах и округах. В этом году площадь под эту культуру увеличена до 118,7 ты. га. На данный момент убрано 24 тыс. га территорий. Средняя урожайность сладкого корнеплода превышает прошлогоднюю на 19,5% и составляет 426 центнера с гектара.

К работе уже приступили все шесть сахарных заводов региона. Выработано 125 тыс. тонн сахара. Суммарно они могут перерабатывать больше 45 тыс. тонн свеклы в сутки и производить около 7 тыс. тонн сахара. На предприятия поступает свекла, выращенная не только в Липецкой области, но и в других регионах.

«По производству сахара Липецкая область входит в топ-3 в стране. Из четырех крупнейших сахзаводов России два находятся у нас в регионе», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.