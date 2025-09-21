Аграрии Липецкой области собрали более 1,2 млн тонн сахарной свеклы

К работе уже приступили все шесть сахарных заводов региона. Выработано 125 тыс. тонн сахара. Суммарно они могут перерабатывать больше 45 тыс. тонн свеклы в сутки и производить около 7 тыс. тонн сахара. На предприятия поступает свекла, выращенная не только в Липецкой области, но и в других регионах.