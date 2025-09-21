Дело о ненадлежащем содержании пермской больницы попало на контроль к Бастрыкину

Так, в медицинском учреждении имеются проблемы с состоянием здания — со стен осыпается штукатурка, плитка местами отсутствует. Также в обращении в социальные сети СУ СКР упоминается антисанитария в палатах. По мнению автора обращения, гибель пациентки могла быть связана с плохим состоянием деревянных оконных рам и задвижек.