Дело о ненадлежащем содержании пермской больницы попало на контроль к Бастрыкину

В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины, которая в сентябре выпала из окна в пермской больнице. Попутно выяснились еще некоторые обстоятельства, сообщает краевое следственное управление в своем телеграм-канале.
Так, в медицинском учреждении имеются проблемы с состоянием здания — со стен осыпается штукатурка, плитка местами отсутствует. Также в обращении в социальные сети СУ СКР упоминается антисанитария в палатах. По мнению автора обращения, гибель пациентки могла быть связана с плохим состоянием деревянных оконных рам и задвижек.
Учитывая обстоятельства, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего содержания лечебного учреждения. Исполнение поручения взято на контроль.