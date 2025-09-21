В Балашихе прошел вокальный конкурс среди «активных долголетов»

Отметим, фестиваль «НЕпреклонный возраст» создан для поддержки инициатив людей старшего поколения и привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. Каждый житель городского округа Балашиха в возрасте от 55 лет с наличием социальной карты жителя Московской области может присоединиться к фестивалю. Ознакомиться с программой мероприятия можно на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».