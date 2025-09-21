В Балашихе прошел вокальный конкурс среди «активных долголетов»

Вокальный конкурс для людей пожилого возраста провели в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе. Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Конкурс организовали в ходе проведения фестиваля «НЕпреклонный возраст» программы «Активное долголетие». В турнире могли принять участие жители Балашихи от 55 лет. Самой возрастной исполнительницей стала 92-летняя женщина. На сцене выступили 28 солистов и 6 ансамблей. Члены жюри определили лучших и вручили им дипломы. Победители получат памятные подарки на гала-концерте 30 октября.
Отметим, фестиваль «НЕпреклонный возраст» создан для поддержки инициатив людей старшего поколения и привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. Каждый житель городского округа Балашиха в возрасте от 55 лет с наличием социальной карты жителя Московской области может присоединиться к фестивалю. Ознакомиться с программой мероприятия можно на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.