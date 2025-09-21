В башкирском селе Актуганово открыли новый медпункт

Учреждение будет обслуживать жителей Актуганово и деревни Семенкино, в которых проживают 342 человека. Новое здание отвечает всем современным требованиям. В нем создана доступная среда для маломобильных граждан: есть пандусы, расширенные дверные проемы, удобные кабинеты для приема и процедур. Заботиться о здоровье сельчан будет опытный фельдшер Марина Ахметшина. Она работает в медицине с 2008 года. Последние 12 лет занимает позицию фельдшера в Актуганово.