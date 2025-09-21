В башкирском селе Актуганово открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Актуганово Калтасинского района Республики Башкортостан. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации района.
Учреждение будет обслуживать жителей Актуганово и деревни Семенкино, в которых проживают 342 человека. Новое здание отвечает всем современным требованиям. В нем создана доступная среда для маломобильных граждан: есть пандусы, расширенные дверные проемы, удобные кабинеты для приема и процедур. Заботиться о здоровье сельчан будет опытный фельдшер Марина Ахметшина. Она работает в медицине с 2008 года. Последние 12 лет занимает позицию фельдшера в Актуганово.
«Для нашего села открытие нового ФАПа — событие огромное и радостное. Теперь жители смогут получать медицинскую помощь своевременно и качественно», — отметила Марина Ахметшина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.