Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Информация о массовом призыве на СВО оказалась фейком

Сообщение распространяется по социальным сетям.

В Башкирии в мессенджерах активно распространяется сообщение о массовом вручении повесток, которое якобы произойдет в период с 20 по 23 сентября. Как выяснилось, эта информация является фейком.

Сообщество «Фактчекинг по-башкирски», которое занимается проверкой информации, передает, что информация не соответствует действительности. Сообщается также, что ранее подобные слухи уже опровергались. Кроме того, никаких приказов и заявлений от государственных органов нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.