Информация о массовом призыве на СВО оказалась фейком

В Башкирии в мессенджерах активно распространяется сообщение о массовом вручении повесток, которое якобы произойдет в период с 20 по 23 сентября. Как выяснилось, эта информация является фейком.
Сообщество «Фактчекинг по-башкирски», которое занимается проверкой информации, передает, что информация не соответствует действительности. Сообщается также, что ранее подобные слухи уже опровергались. Кроме того, никаких приказов и заявлений от государственных органов нет.
