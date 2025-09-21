Ричмонд
Хренин: Беларусь заинтересована в снижении напряженности в отношениях с Польшей

Министр обороны Хренин заявил о нежелании Беларуси воевать с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь заинтересована в снижении напряженности в отношениях с Польшей и не желает воевать с соседним государством. Об этом заявил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

Хренин отметил, что, по наблюдениям белорусской стороны, позиция польских военных несколько отличается от риторики политического руководства Варшавы.

«Мы заинтересованы в снижении, военного прежде всего, напряжения. Польша — все-таки наши соседи. Как говорит наш Президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними», — подчеркнул министр обороны Беларуси.

По информации пресс-служб Министерства обороны Беларуси, интервью с Виктором Хрениным было записано во время его посещения полигона Мулино в период проведения совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», проходивших с 12 по 16 сентября на территории обеих стран.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.

А еще Лукашенко обратился к мотострелкам, сказав о надежной защите Беларуси.

Также госсекретарь Совета безопасности Беларуси напомнил об оборонительных целях учений «Запад — 2025».