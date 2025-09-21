В городе Кстово Нижегородской области пройдет конференция «Мой бизнес 360»

Представители министерства, областного центра «Мой бизнес», Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, регионального Фонда развития промышленности и микрокредитной компании проведут консультации для поддержки предпринимательства региона. В рамках конференции бизнесменам расскажут об определении новых рынков сбыта товаров и услуг. Кроме того, на мероприятие в качестве экспертов пригласили представителей регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и министерства туризма и промыслов Нижегородской области.