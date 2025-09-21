В городе Кстово Нижегородской области пройдет конференция «Мой бизнес 360»

Предприниматели Нижегородской области могут принять участие в конференции «Мой бизнес 360», которая состоится 29 сентября в Кстове. Мероприятие организует центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Конференция “Мой бизнес 360” — это возможность для предпринимателей Кстовского района получить личные консультации от руководителей организаций, оказывающих поддержку бизнесу в Нижегородской области. Эксперты представят участникам актуальные меры государственной поддержки, включая инструменты федеральных проектов “Малое и среднее предпринимательство”, “Производительность труда” и нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Представители министерства, областного центра «Мой бизнес», Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, регионального Фонда развития промышленности и микрокредитной компании проведут консультации для поддержки предпринимательства региона. В рамках конференции бизнесменам расскажут об определении новых рынков сбыта товаров и услуг. Кроме того, на мероприятие в качестве экспертов пригласили представителей регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и министерства туризма и промыслов Нижегородской области.
Конференция состоится в 11:00. Она пройдет по адресу: площадь Ленина, дом 4 (творческое пространство «ВМесте»). Чтобы стать участником, нужно предварительно зарегистрироваться на портале «Мой бизнес 52».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.