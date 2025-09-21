В Ивановской области обустроят исторические локации

Проекты по созданию туристского кода реализуют до конца года в исторических центрах Шуи, Гаврилова Посада и поселка Палеха в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте туризма Ивановской области.
Цель разработки туркода — создание привлекательной туристической среды с учетом социально-экономических, историко-культурных факторов, инфраструктуры и других аспектов. В Шуе начнется масштабное преображение улицы Ленина. Она является главной в городе: там появятся уютные лавочки, ограждения, которые сделают пребывание туристов и местных жителей более комфортным и безопасным. Особое внимание уделят архитектурно-фасадной подсветке исторических зданий.
В Палехе установят знаки туристической навигации. В центре поселка сделают подсветку исторических зданий. В ходе первого этапа работ установят знаки навигации и информационные стенды, которые помогут гостям легко ориентироваться на улицах. В ходе второго этапа запланировано размещение архитектурно-фасадной подсветки на исторических зданиях.
В Гавриловом Посаде обустроят смотровую площадку и амфитеатр в городском саду. Напомним, что в 2024 году в этом населенном пункте уже реализовали проект по внедрению туристского кода города. На территории муниципального образования появились знаки туристической навигации и другие информационные элементы, в том числе с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также мобильное сценическое оборудование.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.