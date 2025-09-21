В Ивановской области обустроят исторические локации

В Гавриловом Посаде обустроят смотровую площадку и амфитеатр в городском саду. Напомним, что в 2024 году в этом населенном пункте уже реализовали проект по внедрению туристского кода города. На территории муниципального образования появились знаки туристической навигации и другие информационные элементы, в том числе с инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также мобильное сценическое оборудование.