В Алтайском крае завершают ремонт трассы Алейск — Буканское

Ремонт трассы Алейск — Буканское завершают в двух районах Алтайского края. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
В Алейском районе улучшают отрезок с 22 по 29 км общей протяженностью 7 км. Специалисты уже сняли изношенное полотно, сделали основание и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Им осталось укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки дорожного движения. Отметим, что этот объект является переходящим, в следующем году работы продолжатся на участке с 14 по 22 км. Таким образом за два года будет отремонтировано 15 км.
В Мамонтовском районе дорожники обновляют отрезок с 68 по 73 км. Специалисты убрали старое покрытие и сделали прочное основание на всем участке. В дальнейшем они уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины, нанесут разметку и установят необходимые знаки.
Дорога Алейск — Буканское соединяет две федеральные трассы А-322 и А-321. По ней проезжает большой поток автомобилей, в том числе которые направляются к популярным туристическим местам Алтая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.