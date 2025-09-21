В Алтайском крае завершают ремонт трассы Алейск — Буканское

В Алейском районе улучшают отрезок с 22 по 29 км общей протяженностью 7 км. Специалисты уже сняли изношенное полотно, сделали основание и уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Им осталось укрепить обочины, нанести разметку и установить знаки дорожного движения. Отметим, что этот объект является переходящим, в следующем году работы продолжатся на участке с 14 по 22 км. Таким образом за два года будет отремонтировано 15 км.