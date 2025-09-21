Волонтеры «Чистой Арктики» собрали 50 тонн отходов в двух районах Якутии

Волонтеры общественного экологического проекта «Чистая Арктика» организовали масштабную уборку мусора в двух районах Якутии — Булунском и Верхоянском. Это соответствует задачам нацпроекта «Экологической благополучие», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«В этом году наш проект стартовал из Якутии, одного из наиболее активных регионов. Уборка уже прошли в пяти районах республики, и, если позволит погода, мы планируем очистить еще два. Самое ценное — это то, что мы запустили процесс, и теперь жители самостоятельно выходят на очистку территорий, на которых живут», — сообщила руководитель волонтерских групп Анастасия Фатерина.
В Верхоянском районе на уборку территорий вышли 110 человек. В поселке Батагай волонтеры привели в порядок смотровую площадку, где ранее работала обогатительная фабрика олова. После ее закрытия на территории осталось большое количество металлолома и бытового мусора. Собрано 6 тонн отходов.
В поселке Эге-Хайа завершилась работа по очистке территории старой школы, работы начались еще в прошлом году. Вывезено 30 тонн строительных отходов. В дальнейшем на этом месте появится общественное пространство.
Кроме того, уборка прошла в заливе Булункан, расположенном в поселке Тикси, который является самым северным портом России и северными воротами Якутии. Волонтеры собрали 14 тонн отходов, включая металл, пластик, дерево и стекло.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.