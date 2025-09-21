Волонтеры «Чистой Арктики» собрали 50 тонн отходов в двух районах Якутии

«В этом году наш проект стартовал из Якутии, одного из наиболее активных регионов. Уборка уже прошли в пяти районах республики, и, если позволит погода, мы планируем очистить еще два. Самое ценное — это то, что мы запустили процесс, и теперь жители самостоятельно выходят на очистку территорий, на которых живут», — сообщила руководитель волонтерских групп Анастасия Фатерина.