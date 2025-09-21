Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачки цен на кофе в Ростовской области объяснил ЦБ

Цены на кофе в Ростовской области выросли на 28%

Источник: Комсомольская правда

В августе Ростовская область столкнулась с подорожанием кофе. Согласно данным регионального отделения Банка России, цены на этот популярный напиток выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за последний месяц стоимость группы товаров, включающей кофе, чай и какао, увеличилась более чем на 1%.

Основной причиной стремительного роста цен аналитики называют глобальные проблемы с поставками кофейных зерен. Снижение урожаев в ведущих странах-производителях привело к значительному увеличению закупочных цен, что незамедлительно отразилось на розничной стоимости продукта для конечных потребителей в Ростовской области.

Подпишись на нас в Telegram!