Скачки цен на кофе в Ростовской области объяснил ЦБ

В августе Ростовская область столкнулась с подорожанием кофе. Согласно данным регионального отделения Банка России, цены на этот популярный напиток выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за последний месяц стоимость группы товаров, включающей кофе, чай и какао, увеличилась более чем на 1%.