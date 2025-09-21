Стартовал прием заявок на фестиваль «Подмосковные узоры»

Прием заявок на участие во II фестивале народного творчества «Подмосковные узоры» стартовал в Московской области. Мероприятие посвящено художественным промыслам и народному творчеству в регионе и организовано в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики области.
Фестиваль пройдет 11 октября в Зарайском центральном парке культуры и отдыха. Заявки можно подать до 28 сентября. Гости мероприятия познакомятся с культурным кодом региона, особенностями богородской резьбы по дереву, федоскинской росписи, ручной набойки рисунка на ткань и другими традициями художественного промысла. Также они посетят творческие мастер-классы от профессиональных мастеров и познавательные лекции. В этом году для всех желающих впервые состоится конкурс художественных работ, лучшие из которых будут напечатаны как сувенирные открытки.
Принять участие в мероприятии могут творческие коллективы народного танца, вокалисты и инструменталисты Подмосковья, а также художники и ремесленники. Подать заявки на участие можно на сайте.
В прошлом году фестиваль прошел в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада. В концертной программе «Музыкальный орнамент» приняли участие 12 коллективов, а художественные мастер-классы посетили более 180 участников. Особенностью фестиваля стал необычный арт-объект в виде лошади, на который дети самостоятельно смогли наносить трафаретные узоры, создав яркий орнамент.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.