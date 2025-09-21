Стартовал прием заявок на фестиваль «Подмосковные узоры»

Фестиваль пройдет 11 октября в Зарайском центральном парке культуры и отдыха. Заявки можно подать до 28 сентября. Гости мероприятия познакомятся с культурным кодом региона, особенностями богородской резьбы по дереву, федоскинской росписи, ручной набойки рисунка на ткань и другими традициями художественного промысла. Также они посетят творческие мастер-классы от профессиональных мастеров и познавательные лекции. В этом году для всех желающих впервые состоится конкурс художественных работ, лучшие из которых будут напечатаны как сувенирные открытки.