Военнослужащие Беларуси и России возвращаются с учений «Запад-2025»

Белорусские солдаты возвращаются на родину с учений «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Беларуси и России возвращаются с учений «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь, опубликовав фотографии возвращения на родину военнослужащих передового эшелона столичной механизированной бригады. Солдаты принимали участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», проходившем на полигонах Российской Федерации.

Согласно заявлению оборонного ведомства, танковые и мотострелковые подразделения, части войсковой ПВО и операторы БПЛА в течение двух месяцев проходили интенсивную подготовку в учебных центрах, где изучали и перенимали передовой опыт у российских коллег.

Минобороны подчеркнуло, что полученные знания и навыки были успешно продемонстрированы и применены в ходе учений «Запад-2025».

Белорусские военнослужащие принимали участие в учении «Запад-2025», проходившем на полигонах Российской Федерации. Фото: Минобороны Беларуси.

В свою очередь, российские военнослужащие, участвовавшие в совместных учениях «Запад-2025» на территории Беларуси, также вернулись в пункты постоянной дислокации на территории России.

Ранее Минобороны заявило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.

Также министр обороны Хренин заявил, что Беларусь не хочет воевать с Польшей.

А еще мы сообщали, что семья с ребенком попала в больницу после маневра грузовика на проспекте Минска.

Белорусские военнослужащие в течение двух месяцев перенимали опыт у российских коллег перед учениями. Фото: Минобороны Беларуси.

