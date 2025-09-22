Шалабаев и Кириленко открыли обновленную баскетбольную площадку на Мещере

В мероприятии приняли участие глава города Юрий Шалабаев и президент Российской федерации баскетбола, экс-игрок НБА Андрей Кириленко.
По словам мэра, идея обновления площадки появилась около полугода назад во время встречи с Андреем Кириленко и известным баскетболистом Сергеем Моней. Тогда было достигнуто соглашение о модернизации спортивного объекта, расположенного на Мещере.
Юрий Шалабаев отметил, что в реализацию проекта вложили усилия благотворительный фонд «Кириленко — детям!», городская администрация и представители спортивного бизнеса.
Он подчеркнул, что результатом совместной работы стала современная и безопасная площадка, уже принявшая первые соревнования в формате 3×3 на Кубок Мещеры. Покрытие площадки выполнено из качественных травмобезопасных материалов, а сам объект отвечает современным требованиям уличного спорта.
Мэр также напомнил, что в 2025 году в Нижнем Новгороде было создано и обновлено более 25 спортивных объектов. В их числе — хоккейные коробки, футбольные и баскетбольные поля, мини-футбольные площадки, а также зоны для занятий воркаутом.
