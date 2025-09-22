Шалабаев и Кириленко открыли обновленную баскетбольную площадку на Мещере

Мэр также напомнил, что в 2025 году в Нижнем Новгороде было создано и обновлено более 25 спортивных объектов. В их числе — хоккейные коробки, футбольные и баскетбольные поля, мини-футбольные площадки, а также зоны для занятий воркаутом.