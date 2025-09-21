В Красноярске отремонтировали улицу Вильского

Участки улицы Вильского отремонтировали в Красноярске по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Общая протяженность улучшенных отрезков составила 2,13 км. Дорожный ремонт проводился на улице Вильского от Лесопарковой до Крупской, а также на участке от здания № 7 до жилого дома № 14. Помимо этого, улучшены отрезки дороги вдоль жилых домов № 16а и 14и, от улицы Елены Стасовой до здания № 14И, а также от улицы Лесопарковой до жилого дома № 14И.
Рабочие заменили бортовые камни и уложили два слоя асфальтобетона. Они привели в порядок тротуары. Новые пешеходные переходы появились в районе дома № 14Ж и напротив нового сквера.
В Красноярске при поддержке нацпроекта в этом году улучшают 40 объектов, 12 из которых находятся в работе, 26 готовы и еще 2 — в планах.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.