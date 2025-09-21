В Красноярске отремонтировали улицу Вильского

Общая протяженность улучшенных отрезков составила 2,13 км. Дорожный ремонт проводился на улице Вильского от Лесопарковой до Крупской, а также на участке от здания № 7 до жилого дома № 14. Помимо этого, улучшены отрезки дороги вдоль жилых домов № 16а и 14и, от улицы Елены Стасовой до здания № 14И, а также от улицы Лесопарковой до жилого дома № 14И.