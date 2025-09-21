В Нижнем Новгороде открыли отделение реабилитации с современной техникой

Отделение амбулаторной реабилитации открыли в поликлинике № 2 городской клинической больницы № 12 Нижнего Новгорода. Его оснастили техникой при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Для учреждения приобрели 85 единиц современного оборудования. Почти все аппараты уже установлены и используются в работе. В отделении будут оказывать помощь пациентам, перенесшим сложные переломы, эндопротезирование коленного или тазобедренного сустава, с деформирующими артрозами крупных суставов и другими патологиями.
Новое отделение укомплектовано аппаратами для физиотерапии. Они предназначены для улучшения кровообращения, снятия болевого синдрома, уменьшения воспаления и стимуляции регенерации тканей. Пациентам также доступны методы лазерной и ультразвуковой терапии, электростимуляции и пневмомассажа. Массажные кабинеты оснащены современными столами-кушетками с электроприводом и терапевтическими массажными столами.
Для теплолечения поликлиника приобрела специализированный нагреватель теплопакетов. В зале лечебной физкультуры установлены велоэргометры, стационарные тренажеры с вибрационной платформой, шагательные тренажеры и «Баланс-мастер» для развития координации. С помощью специального диагностического комплекса медики могут проводить точную оценку психофизиологического состояния пациентов.
Также отделение оснастили новыми адаптационными кроватями с электроприводом. Для перемещения маломобильных граждан в нем есть кресла-коляски и внутрикорпусная тележка.
До конца года в новом отделении рассчитывают принять в общей сложности около 400 человек. С пациентами работает мультидисциплинарная команда специалистов: врачи по физической и реабилитационной медицине, специалисты по лечебной физической культуре, физиотерапевты, эрго- и кинезиотерапевты, медицинские психологи, массажисты и медсестры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.