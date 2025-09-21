В Адыгее фестиваль сыра посетили около 70 тыс. человек

Фестиваль сыра, который прошел 13 и 14 сентября в долине хребта Уна-Коз в станице Даховской Майкопского района Адыгеи, посетили около 70 тыс. человек, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. Проведение подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Каждый из муниципалитетов республики организовал подворье, где проходили танцы и дегустации, были игры на музыкальных инструментах. По сравнению с прошлым годом число гостей, побывавших на гастрономическом празднике в Майкопском районе, увеличилось на 20 тыс. Глава республики отметил, что фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из самых популярных событий региона.
«Такой интерес к фестивалю показывает, как все любят адыгейский сыр и ценят этот праздник. Наш сыр особенный — он вкусный, натуральный, качественный. Многие люди в нашей стране и за ее пределами уже хорошо знают, что адыгейский сыр делают по традиционным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Фестиваль ярко демонстрирует достоинства нашего сыра и его кулинарное применение. А главное — здесь через еду можно ближе познакомиться с культурой адыгского народа, с его историей и традициями», — сказал Мурат Кумпилов.
Прямой эфир мероприятия посмотрели 8,9 тыс. зрителей в первый день праздника и 9,2 тыс. во второй. В онлайн-конкурсах приняли участие почти 11 тыс. человек, а официальный сайт фестиваля посетили свыше 2,2 тыс. пользователей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.