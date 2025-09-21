Более 19,2 тыс. подростков в Тверской области получили летом трудовой опыт

Опыт работы в различных организациях Тверской области в этом году получили 19 256 подростков, что на 5,8% больше, чем в 2024-м. Каждый год число участников летней трудовой занятости увеличивается, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.
«Обеспечение занятости подростков — это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. В числе приоритетов у наших детей должны быть уважение к труду, ответственная работа в трудовом коллективе», — сообщил глава региона Игорь Руденя.
В программе трудоустройства несовершеннолетних приняла участие 1181 организация, 454 из них — это предприятия внебюджетной сферы. Школы Верхневолжья — лидеры по числу трудоустроенных подростков. Они приняли на работу 9791 учащегося. В больницах и поликлиниках трудились 1704 подростка. Юноши работали дворниками и подсобными рабочими, девочки — помощниками медрегистраторов.
Подростки трудились и на предприятиях сфер энергетики и ЖКХ, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, на обрабатывающих производствах. В частности, они занимались благоустройством территорий в муниципалитетах, а на производствах были задействованы в качестве подсобных рабочих, занимались сортировкой и упаковкой продукции. Также подростки занимались уходом за животными, посадкой сельхозкультур и прополкой. Кроме того, у ребят была возможность получить трудовой опыт в отраслях туризма, транспорта, связи, строительства и лесного хозяйства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.