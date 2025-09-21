Более 19,2 тыс. подростков в Тверской области получили летом трудовой опыт

Подростки трудились и на предприятиях сфер энергетики и ЖКХ, торговли и общественного питания, сельского хозяйства, на обрабатывающих производствах. В частности, они занимались благоустройством территорий в муниципалитетах, а на производствах были задействованы в качестве подсобных рабочих, занимались сортировкой и упаковкой продукции. Также подростки занимались уходом за животными, посадкой сельхозкультур и прополкой. Кроме того, у ребят была возможность получить трудовой опыт в отраслях туризма, транспорта, связи, строительства и лесного хозяйства.