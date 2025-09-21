В Нефтеюганском районе ХМАО прошел туристический слет педагогов

Туристический слет работников образовательных организаций «Нефтеюганский район — сердце Югры» прошел в поселке Пойковском Ханты-Мансийского автономного округа. Его организовали для достижения показателей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации района.
В этом году традиционный районный туристический слет собрал 16 команд. Его посвятили сразу трем юбилейным датам — 95-летию Югры, 45-летию Нефтеюганского района и 35-летию Общероссийского Профсоюза образования.
Участникам нужно было показать визитку, пройти полосу препятствий, продемонстрировать кулинарное мастерство, научиться вязать узлы, ставить палатку и ответить на вопросы краеведческой викторины. Команды показали высокий уровень подготовки и взаимопомощи. Педагоги обменялись опытом, расширили профессиональные и дружеские связи.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.