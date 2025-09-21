В поселке Ревякино в Тульской области открыли амбулаторию

Учреждение будет обслуживать более 4,3 тыс. жителей поселка и соседних населенных пунктов. В его штате — участковый терапевт, педиатр, фельдшер. У медицинского персонала есть автомобиль для обслуживания пациентов на дому и оперативной транспортировки анализов в районную больницу. Для приема в здании есть процедурный, смотровой и прививочный кабинеты.