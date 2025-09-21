В поселке Ревякино в Тульской области открыли амбулаторию

Новая врачебная амбулатория открылась в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области. Ее построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Учреждение будет обслуживать более 4,3 тыс. жителей поселка и соседних населенных пунктов. В его штате — участковый терапевт, педиатр, фельдшер. У медицинского персонала есть автомобиль для обслуживания пациентов на дому и оперативной транспортировки анализов в районную больницу. Для приема в здании есть процедурный, смотровой и прививочный кабинеты.
Также в амбулатории есть кабинет, где принимают пациентов узкие специалисты. Кроме того, в учреждении работает дневной стационар.
В амбулаторию будут выезжать кардиолог, эндокринолог, невролог и хирург в ходе проведения диспансеризации, а также мобильные медицинские комплексы с флюорографом и маммографом. В планах — открытие кабинета физиотерапии.
Напомним, в 2025 году в Тульской области установят 21 модульную конструкцию, отремонтируют 41 объект здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.