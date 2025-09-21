В Красноармейском районе Самарской области улучшили дорогу к двум поселкам

Этот отрезок является единственным выездом из поселков Бутковского и Софинского на региональную сеть автодорог. По нему проходят маршруты движения к ключевым социальным учреждениям сельского поселения Ленинский и районного центра — села Красноармейского. Также по дороге курсирует школьный автобус. На участке ремонта полностью заменили покрытие, установили семь новых водопропускных труб и дорожные знаки. Еще специалисты нанесли разметку.