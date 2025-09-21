В Красноармейском районе Самарской области улучшили дорогу к двум поселкам

Участок межмуниципальной трассы «Самара — Волгоград» — Пестравка — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,45 км отремонтировали в Красноармейском районе Самарской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Этот отрезок является единственным выездом из поселков Бутковского и Софинского на региональную сеть автодорог. По нему проходят маршруты движения к ключевым социальным учреждениям сельского поселения Ленинский и районного центра — села Красноармейского. Также по дороге курсирует школьный автобус. На участке ремонта полностью заменили покрытие, установили семь новых водопропускных труб и дорожные знаки. Еще специалисты нанесли разметку.
Всего в этом году в Самарской области отремонтируют 15 участков трасс, ведущих к 25 сельским населенным пунктам. Их общая протяженность составит 160 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.