В Красноармейском районе Самарской области улучшили дорогу к двум поселкам

По ней проходят маршруты к ключевым социальным учреждениям и курсирует школьный автобус.

Участок межмуниципальной трассы «Самара — Волгоград» — Пестравка — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,45 км отремонтировали в Красноармейском районе Самарской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Этот отрезок является единственным выездом из поселков Бутковского и Софинского на региональную сеть автодорог. По нему проходят маршруты движения к ключевым социальным учреждениям сельского поселения Ленинский и районного центра — села Красноармейского. Также по дороге курсирует школьный автобус. На участке ремонта полностью заменили покрытие, установили семь новых водопропускных труб и дорожные знаки. Еще специалисты нанесли разметку.

Всего в этом году в Самарской области отремонтируют 15 участков трасс, ведущих к 25 сельским населенным пунктам. Их общая протяженность составит 160 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.