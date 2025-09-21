Ричмонд
Ульяновские медики провели выездную диспансеризацию на молочном заводе

Работники могли сдать анализы, измерить физические показатели, артериальное давление, пройти ЭКГ.

Медицинские работники Ульяновской городской поликлиники № 1 им. С. М. Кирова провели выездную диспансеризацию на молочном заводе и обследовали 40 человек. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Ульяновской области.

На приеме у врача центра здоровья люди заполняли анкеты для выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Работники сдавали анализы, измеряли основные физические показатели, артериальное давление, также им проводили электрокардиографию и другие исследования. Еще они посетили консультации по профилактике неинфекционных заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.