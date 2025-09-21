В селе Иглино Башкирии прошел родительский форум «Воспитание со смыслом»

Первый масштабный родительский форум «Воспитание со смыслом» прошел в школе № 7 в селе Иглино Республики Башкортостан. Его организовали при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Иглинского района.
Форум собрал родителей, педагогов, деятелей культуры, представителей сферы молодежной политики и комиссии по делам несовершеннолетних. Мероприятие включало семь тематических площадок, на которых обсуждались эффективные методы взаимодействия в вопросах воспитания, обучения и защиты детей. На встрече выступили эксперты министерства просвещения республики, координационного центра по вопросам гражданской позиции молодежи и лекторы общества «Знание».
«Форум стал значимым и масштабным событием, главной целью которого стало более тесное знакомство родителей со школьной жизнью их детей и укрепление взаимодействия между семьей и образовательным учреждением», — отметил начальник отдела образования Иглинского района Шамиль Габдуллин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.