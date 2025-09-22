В Воронеже восстановят оперу «Севильский цирюльник»

Первой станет мировой оперный шедевр. В репертуар возвращается комическая опера итальянского композитора Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». Спектакль не шел на сцене почти десять лет, и теперь он будет показан в новом формате. В 1995 году «Севильского цирюльника» поставил в нашем театре режиссер Александр Зыков. Он же работает над предстоящим возобновлением спектакля. Опера зазвучит в оригинале — на итальянском языке, добавят мизансцены, обновят сценическое оформление. В качестве дирижера-постановщика театр пригласил известного российского дирижера Арифа Дадашева. Премьерные показы запланированы в конце октября.