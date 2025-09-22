В Нижнем Новгороде завершился Слёт ВФМ — событие года

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил: «На несколько дней Нижний Новгород стал пространством, объединившим многонациональное сообщество, принципами которого являются неравнодушие, целеустремлённость и созидание. За время Слёта молодёжь со всего мира заложила фундамент для совместного будущего. Я горжусь, что именно Нижний стал отправной точкой для новых идей и инициатив. Наш город — снова первый, снова молодёжная столица, но уже международная!».