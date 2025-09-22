В Нижнем Новгороде завершился Слёт ВФМ — событие года

Нижний Новгород стал площадкой для международного диалога, обмена опытом и выработки инициатив в сфере молодёжной политики. Форум включал более 80 мероприятий с участием 200 экспертов из 40 стран, включая США, Великобританию, Бразилию, Италию и Германию. Тематические модули охватывали медиа, творчество, госуправление, предпринимательство, спорт, образование и IT.
На Слёте стартовала программа бизнес-наставничества БРИКС, а также международный контент-центр от ДВФМ и Мастерской новых медиа, в состав которого вошли блогеры из 34 стран. Участники будут регулярно обучаться и делиться информацией о России за рубежом.
Глава Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что форум стал стартом новой дружбы и проектов, а также подчеркнул интерес молодёжи мира к российской культуре и возможностям самореализации в стране.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил: «На несколько дней Нижний Новгород стал пространством, объединившим многонациональное сообщество, принципами которого являются неравнодушие, целеустремлённость и созидание. За время Слёта молодёжь со всего мира заложила фундамент для совместного будущего. Я горжусь, что именно Нижний стал отправной точкой для новых идей и инициатив. Наш город — снова первый, снова молодёжная столица, но уже международная!».
В рамках форума прошли экскурсии по Нижнему Новгороду и области. Молодёжь посетила Гордец, Семёнов, Нижегородский кремль, арт-пространство ЦЕХ, культурный центр «Пакгаузы», а также участвовала в мастер-классах и водных активностях. Всего в экскурсиях приняли участие более 1800 человек.
Иностранные участники отметили гостеприимство и душевность россиян. Участник из Пакистана Мухаммад Хубайб Али Джугну признался: «Я приехал с предубеждением, что Россия — суровая страна, но был поражён открытостью и отзывчивостью людей. Если у вас есть возможность — обязательно приезжайте в Россию, чтобы увидеть её настоящую теплоту».
Молодёжь проживала в новых общежитиях ИТ-кампуса «НЕЙМАРК», созданного в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Как отметила директор Университета «НЕЙМАРК» Гульнара Биккулова, кампус стал не просто местом проживания, а пространством для межкультурного диалога и генерации идей.
Нижегородская область была представлена делегацией из 70 человек. На стенде региона в павильоне Ярмарки прошли более 30 квизов и 40 лекций от экспертов ключевых проектов. Также в программе участвовали нижегородские артисты: ансамбль «Синий Лён», «Нижегородские ложкари», хор НГЛУ им. Добролюбова, танцевальный коллектив SPIRIT и другие.
Завершился Слёт живым концертом 20 сентября и включением в эфир международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».
После завершения форума 200 иностранных участников отправились в региональную программу, посетив 10 российских регионов, включая Санкт-Петербург, Чеченскую Республику, Ямало-Ненецкий АО и другие.
Организатором Слёта выступило Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), соорганизатором — Правительство Нижегородской области, оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи.
Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, фестивальные мероприятия будут проходить ежегодно. Следующий Всемирный фестиваль молодёжи на 20 000 участников состоится в 2030 году, в 2026 году — международный фестиваль на 10 000 человек, а между ними — ежегодные тематические Слёты на 2000 участников.