В карельском поселке Матросы откроют новый медпункт

В здании уже готовы кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также другие помещения. Прилегающая к зданию территория благоустроена. Снаружи ФАПа установлены разъемы для подключения мобильных медицинских комплексов, которые приезжают в поселок для обследования пациентов. Медицинскую помощь в учреждении будут получать более 700 жителей Матросского сельского поселения.