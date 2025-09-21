В карельском поселке Матросы откроют новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) откроют в конце сентября в поселке Матросы в Пряжинском районе Республики Карелии. Его возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
В здании уже готовы кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также другие помещения. Прилегающая к зданию территория благоустроена. Снаружи ФАПа установлены разъемы для подключения мобильных медицинских комплексов, которые приезжают в поселок для обследования пациентов. Медицинскую помощь в учреждении будут получать более 700 жителей Матросского сельского поселения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.