В Кунгуре Пермского края открыли движение по обновленному мосту через Ирень

Старый мост заменили на новый железобетонный. Демонтаж объекта начали в сентябре прошлого года, тогда же было закрыто движение транспорта. В процессе капремонта рабочие заменили пролеты и опоры, переустроили коммуникации, уложили новый слой гидроизоляции и установили деформационные швы. Специалисты заасфальтировали сам мост и подходы к нему. С обеих сторон сооружения появились тротуары, пешеходное и барьерное ограждение. На подходах к мосту обустроили газоны.