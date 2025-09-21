В Кунгуре Пермского края открыли движение по обновленному мосту через Ирень

Движение по обновленному мосту через реку Ирень открыли 10 сентября в Кунгуре Пермского края. Сооружение отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Старый мост заменили на новый железобетонный. Демонтаж объекта начали в сентябре прошлого года, тогда же было закрыто движение транспорта. В процессе капремонта рабочие заменили пролеты и опоры, переустроили коммуникации, уложили новый слой гидроизоляции и установили деформационные швы. Специалисты заасфальтировали сам мост и подходы к нему. С обеих сторон сооружения появились тротуары, пешеходное и барьерное ограждение. На подходах к мосту обустроили газоны.
Габариты переправы почти не изменились, по высоте новый мост стал на метр больше своего предшественника. Отметим, длина Иренского моста — 112 метров, он расположен на улице Красноармейской и обеспечивает транспортную доступность районов города и социально важных объектов. Помимо этого, он снимает транспортную нагрузку с соседнего, Преображенского моста.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.