В Тюмени прошли областные соревнования по оказанию первой помощи

В состязаниях приняли участие 18 сборных команд из Тюмени и Тюменской области. Студенты вузов и ссузов, а также работники различных учреждений соревновались в оказании первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Участники продемонстрировали, как правильно спасать пострадавших до приезда бригад скорой помощи. Им предстояло выполнить шесть задач, среди которых были спасение из задымленного автомобиля, остановка критического кровотечения и работа с проникающим ранением грудной клетки. По итогам состязаний первые места заняли сотрудники центра комплексной реабилитации «Родник» и областной клинической больницы № 2.