В Тюмени прошли областные соревнования по оказанию первой помощи

Первые областные соревнования по оказанию первой помощи состоялись 13 сентября в Тюмени. Они прошли в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В состязаниях приняли участие 18 сборных команд из Тюмени и Тюменской области. Студенты вузов и ссузов, а также работники различных учреждений соревновались в оказании первой помощи в чрезвычайных ситуациях. Участники продемонстрировали, как правильно спасать пострадавших до приезда бригад скорой помощи. Им предстояло выполнить шесть задач, среди которых были спасение из задымленного автомобиля, остановка критического кровотечения и работа с проникающим ранением грудной клетки. По итогам состязаний первые места заняли сотрудники центра комплексной реабилитации «Родник» и областной клинической больницы № 2.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.