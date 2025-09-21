Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий и отметил, что этот турнир объединил целеустремлённую и одарённую молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства», — говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что нынешние финалисты выступили достойно и продемонстрировали свои лучшие качества, а победители смогли предложить неординарные и вдохновляющие идеи в таких перспективных областях, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, современные материалы.
Также Путин выразил уверенность, что участие в турнире станет для них хорошей школой и поможет достичь высот в учёбе, жизни, выбранной специальности.