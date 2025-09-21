Путин поприветствовал финалистов и участников Чемпионата высоких технологий

«Уважаемые друзья! Приветствую участников и победителей финального этапа Чемпионата высоких технологий. Ваш турнир объединил целеустремлённую, одарённую молодёжь, предоставил отличную возможность ребятам из многих регионов страны проявить свои знания и компетенции, включиться в решение актуальных творческих, инженерных задач. И конечно, важно, что чемпионат повышает интерес к профессиям, которые особо востребованы сегодня, когда Россия наращивает свой индустриальный, производственный потенциал, реализует национальные проекты технологического лидерства», — говорится в приветствии.