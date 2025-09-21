Неизвестные под новым предлогом выманили у уфимской семьи 200 тысяч рублей

Уфимка перевела неизвестным 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Башкирии. По предоставленным данным, деньги им удалось выманить под предлогом, что пострадавшие переводили деньги в недружеское государство.
Изначально дочь заявительницы получила звонок от якобы представителя сотовой связи, предложившего выгодный тариф. После для подтверждения она назвала код из СМС-уведомления. Затем на почту женщины пришло сообщение о подозрительных операциях на «Госуслугах». Испугавшись она написала в некий чат-бот, где неизвестный спрашивал о наличии денег на ее карте и карте родителей.
После с уфимской семьей начали общаться якобы сотрудники ФСБ, которые сообщили о наличии неких переводов в недружественное государство. По их указанию уфимка скачала приложение и перевела на неких безопасный счет 200 тысяч рублей. В то же время приехал родственник семьи и сообщил, что они общаются с мошенниками.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.