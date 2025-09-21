Неизвестные под новым предлогом выманили у уфимской семьи 200 тысяч рублей

После с уфимской семьей начали общаться якобы сотрудники ФСБ, которые сообщили о наличии неких переводов в недружественное государство. По их указанию уфимка скачала приложение и перевела на неких безопасный счет 200 тысяч рублей. В то же время приехал родственник семьи и сообщил, что они общаются с мошенниками.