В Нягани прошли «Игры ГТО»

Соревнования начались в бассейне «Дельфин» с выполнения нормативов по плаванию. Участники в возрасте от 25 до 59 лет плыли 50 метров, в возрасте от 60 до 64 лет — 25 метров. Продолжились состязания в спортшколе им. А. Ф. Орловского, где участники выполнили нормативы ГТО по зальным видам: подтягиванию (для мужчин), отжиманию (для женщин), прессу и упражнения на гибкость. Затем команды сдали нормативы по бегу на стадионе средней школы № 6 им. А. И. Гордиенко. Мужчины в возрастных группах от 25 до 39 лет бежали 3 км, остальные же участники — 2 км.