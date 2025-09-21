В Нягани прошли «Игры ГТО»

Муниципальный этап фестиваля комплекса ГТО — «Игры ГТО» — среди людей, занятых трудовой деятельностью, неработающего населения и трудовых коллективов прошел 6 сентября в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Такие мероприятия организуют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации города.
На старт вышли семь команд: от компании «РН-Няганьнефтегаз», администрации Нягани, образовательных учреждений города, местного отделения Союза пенсионеров России, а также «Динамо» (объединенная команда от полиции и Росгвардии) и другие. Еще среди соревнующихся были люди, которые приняли участие в фестивале вне командного зачета, то есть в личном первенстве.
Соревнования начались в бассейне «Дельфин» с выполнения нормативов по плаванию. Участники в возрасте от 25 до 59 лет плыли 50 метров, в возрасте от 60 до 64 лет — 25 метров. Продолжились состязания в спортшколе им. А. Ф. Орловского, где участники выполнили нормативы ГТО по зальным видам: подтягиванию (для мужчин), отжиманию (для женщин), прессу и упражнения на гибкость. Затем команды сдали нормативы по бегу на стадионе средней школы № 6 им. А. И. Гордиенко. Мужчины в возрастных группах от 25 до 39 лет бежали 3 км, остальные же участники — 2 км.
Результаты подводились как в командном зачете, так и в личном первенстве по каждой возрастной группе. В итоге первое место взяла команда «РН-Няганьнефтегаз». Команды, занявшие первые три места, а также победители в личном первенстве получат медали и кубки от спорткомитета администрации города. Участники, занявшие призовые места в личном первенстве, представят Нягань на региональном этапе фестиваля, который пройдет в Ханты-Мансийске 25−28 сентября.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.