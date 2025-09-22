Пожилой нижегородец угодил в реанимацию из-за «синдрома Трампа»

Информацию о необычном случае распространил телеграм-канал «Бокал прессека». В публикации отмечается, что подобные пятна ранее замечались у президента США Дональда Трампа, что породило в СМИ множество версий о его состоянии здоровья. Именно поэтому в народе подобные симптомы стали называть «синдромом Трампа». Врачи, осмотрев пациента, направили его на срочные лабораторные исследования. Результаты анализов показали значительно пониженный уровень тромбоцитов в крови, что может свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний. Мужчина был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на патологические процессы кроветворной системы.