Пожилой нижегородец угодил в реанимацию из-за «синдрома Трампа»

Пожилой житель Нижнего Новгорода оказался в реанимации после визита в городскую поликлинику № 30, где он пожаловался на появление обширных синяков без видимых причин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информацию о необычном случае распространил телеграм-канал «Бокал прессека». В публикации отмечается, что подобные пятна ранее замечались у президента США Дональда Трампа, что породило в СМИ множество версий о его состоянии здоровья. Именно поэтому в народе подобные симптомы стали называть «синдромом Трампа». Врачи, осмотрев пациента, направили его на срочные лабораторные исследования. Результаты анализов показали значительно пониженный уровень тромбоцитов в крови, что может свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний. Мужчина был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на патологические процессы кроветворной системы.

Среди возможных причин рассматриваются дефицитные состояния, аутоиммунные реакции и другие гематологические нарушения.

Ранее сообщалось, что медикам удалось спасти нижегородского пенсионера с оторвавшимся тромбом.

