Восемь техногенных пожаров потушили в Ростовской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки субботы, 20 сентября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировать восемь техногенных пожаров, восемь случаев загорания сухостоя, а также они устранили последствия шести ДТП. Такой статистикой поделились в донском МЧС.
Для борьбы с чрезвычайными ситуациями было задействовано 132 специалиста и 33 единицы техники.
Напомним, что ранее спасатели предупредили жителей Ростовской области о высокой пожароопасности, которая сохранится до конца суток понедельника, 22 сентября.
