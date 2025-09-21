Восемь техногенных пожаров потушили в Ростовской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки субботы, 20 сентября, подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области оперативно ликвидировать восемь техногенных пожаров, восемь случаев загорания сухостоя, а также они устранили последствия шести ДТП. Такой статистикой поделились в донском МЧС.