В Неклиновском районе халатный ремонт проводки привел к пожару

Местный житель, самостоятельно ремонтировавший проводку, не изолировал провода, что привело к возгоранию в то время, когда никого не было дома. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали огонь на площади десять квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных, обошлось без человеческих жертв, однако хозяину дома предстоит масштабный ремонт.