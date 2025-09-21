Ричмонд
В Неклиновском районе халатный ремонт проводки привел к пожару

Под Ростовом из-за аварийной работы электропроводки случился пожар.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 сентября, в хуторе Красный Десант Неклиновского района произошел пожар из-за из-за аварийного режима работы электропроводки. Об этом сообщили в донском МЧС.

Местный житель, самостоятельно ремонтировавший проводку, не изолировал провода, что привело к возгоранию в то время, когда никого не было дома. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали огонь на площади десять квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных, обошлось без человеческих жертв, однако хозяину дома предстоит масштабный ремонт.

