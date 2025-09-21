Бизнес-десант посетит предпринимателей Пинежского округа Поморья

В мероприятии могут принять участие начинающие и действующие предприниматели, а также все, кто заинтересован в открытии своего дела. На встрече расскажут о мерах господдержки бизнесменов, обсудят вопросы развития предпринимательства и варианты их решения. Также состоятся индивидуальные консультации по мерам поддержки.