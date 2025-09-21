Бизнес-десант посетит предпринимателей Пинежского округа Поморья

Встречу с представителями бизнес-сообщества и жителями Пинежского округа Архангельской области проведут профильные специалисты в селе Карпогоры 25 сентября по проекту «Бизнес-десант». Он реализуется в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе агентства регионального развития.
В мероприятии могут принять участие начинающие и действующие предприниматели, а также все, кто заинтересован в открытии своего дела. На встрече расскажут о мерах господдержки бизнесменов, обсудят вопросы развития предпринимательства и варианты их решения. Также состоятся индивидуальные консультации по мерам поддержки.
Встреча состоится по адресу: улица Ленина, дом 48. Начало в 10:00. Регистрация доступна по ссылке. При посещении мероприятия необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
«Агентство регионального развития предлагает широкий спектр мер поддержки: от основ ведения предпринимательского дела и регистрации своего бизнеса до адресной поддержки. Эти услуги должны быть доступны всем, в том числе жителям отдаленных территорий области. В этом заключается основная цель проекта», — сказала генеральный директор агентства Екатерина Сташкевич.
График выездов мобильных бригад можно уточнить по телефону 8−800−100−7000 или по адресу: office@msp29.ru.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.