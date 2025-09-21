В деревне Благовещенье в Вологодской области открыли новый медпункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Благовещенье Великоустюгского округа Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Великоустюгского муниципального района.
Учреждение площадью 65 кв. м построили с учетом всех современных стандартов. В нем есть просторный кабинет приема фельдшера, комната ожидания для пациентов, процедурный кабинет, санузел и отдельное помещение для персонала.
ФАП возглавляет опытный фельдшер Ирина Верховинская. Медицинскую помощь в здании получают около 450 жителей, 89 из них дети.
Отметим, что аналогичный модульный ФАП появится в селе Васильевском. Его возведут рядом со старым зданием, которое устарело и не соответствует современным требованиям.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.