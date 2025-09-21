В Чебоксарах стартуют «Чистые игры — 2025»

Все мероприятия пройдут с 10:00 до 14:00 на площадке между домами № 9 и 11 по улице Эльгера (напротив школы № 54). Количество участников ограничено — принять участие смогут 25 команд с общим числом до 100 человек. Присоединиться к экологическому движению можно, зарегистрировавшись в группе «Чистые Игры Чебоксары — Чувашия» по ссылке.