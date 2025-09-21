В Чебоксарах стартуют «Чистые игры — 2025»

«Чистые игры» пройдут 27 сентября в Чебоксарах. Они проводятся в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
Участникам предстоит убрать мусор на природных территориях. Также они смогут заработать дополнительные баллы за сбор пластиковых крышечек и пакетов. Еще в программе конкурс костюмов из переработанных материалов, интерактивные станции сортировки и подготовки крышек, а также традиционная уборка природной зоны.
Все мероприятия пройдут с 10:00 до 14:00 на площадке между домами № 9 и 11 по улице Эльгера (напротив школы № 54). Количество участников ограничено — принять участие смогут 25 команд с общим числом до 100 человек. Присоединиться к экологическому движению можно, зарегистрировавшись в группе «Чистые Игры Чебоксары — Чувашия» по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.