В Башкирии начали поиски пропавшего 93-летнего дедушки

Пенсионер заблудился в Кушнаренковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии накануне, 20 сентября, пропал 93-летний мужчина. По информации «Лиза Алерт», Анфар Арсланов вышел из дома в деревни Исланово в Кушнаренковском районе и исчез. Предварительно известно, что он мог заблудиться в лесу.

Приметы: карие глаза, худощавое телосложение, рост — 165 см.

Был одет в бело-синяя клетчатая рубашка, черные сапоги и кепка, черная кофта.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

