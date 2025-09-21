Подарок судьбы. Как 91-летний гомельчанин встретил любовь всей своей жизни и увез ее из столицы

Теплый взгляд, нежное прикосновение — все в этой паре свидетельствует о глубоких чувствах. Статная пара привлекает внимание своей искренностью. Уже ровно неделя, как 91-летний Петр Семенович и 72-летняя Тамара Васильевна стали мужем и женой. Половинки нашли друг друга и соединились в одно целое совсем недавно. Они с уверенностью могут сказать, что искали друг друга всю жизнь, поэтому упустить драгоценный шанс, подаренный судьбой, не могли. Их история любви началась два года назад. БЕЛТА узнала, как возникают зрелые чувства и отношения, наполненные мудростью.
Все начиналось, как в романтическом кинофильме, признаются молодожены. Два года назад минчанка и гомельчанин впервые увидели друг друга в санатории. Однажды вечером высокий и галантный отдыхающий заприметил среди десятков других дам и пригласил ясноглазую и элегантную Тамару Васильевну на танец. Так получилось, что закружил ее не только в танце, но и в вихре взаимных чувств.
Моменты первой встречи Тамара Васильевна хорошо помнит, будто они произошли вчера: то самое приглашение на танец, протянутая рука, пристальный взгляд. Тогда и подумать не могла, что с той минуты в ее жизни начнется новая глава. «После танца он галантно проводил за руку и учтиво поклонился. Конечно, произвел впечатление. Такой высокий, подтянутый, статный — он был будто военный», — говорит она.
Тот вечер стал точкой отсчета их истории, ведь сбавлять обороты ухаживаний Петр Семенович и не планировал. Приглашал на прогулки, красиво ухаживал. К слову, в запасе у него было еще одно «оружие». Именно стихи собственного сочинения тронули сердце красавицы. «Конечно, покорил чтением своих стихов. Сердце растаяло», — не скрывает Тамара Васильевна. До конца отдыха пара все лучше узнавала друг друга. Было много общего — мудрый взгляд на жизнь, ценности.
Без стеснения гомельчанин золотого возраста признается, что и его сердце екнуло при общении с элегантной и интеллигентной дамой. Милая улыбка, открытый взгляд, достоинство в каждом движении — невероятные чувства нахлынули внезапно. Разум услышал и распознал импульсы сердца. «До 90 лет не признавался в любви ни одной женщине. И таких чувств не испытывал ни к кому», — говорит он. В таком зрелом возрасте жизнь подарила ему драгоценный подарок, который с благодарностью принял. «Наверное, судьба пошутила надо мной. Так интересно и весело. И я не против такой приятной шутки», — дополняет счастливый молодожен.
Отпускать свое счастье по истечении путевки гомельчанин не собирался. Общение продолжилось на расстоянии. Более 300 км между Гомелем и Минском не стали преградой для чувств. Теплых разговоров обо всем на свете по телефону казалось мало. И спустя два месяца Тамара Васильевна принимает приглашение посетить Гомель.
Здесь продолжилось знакомство и с Петром Семеновичем, и с Гомелем. Остались исключительно теплые чувства. «Меня тут встретили как родную. Гуляли по городу, встретились с его товарищами. Петр Семенович — творческий человек, писатель. Его лирика и историческая проза известны в Гомеле. Он активно участвует в деятельности литературного объединения “Пралеска”, а также волонтерского клуба “Зов сердца”, — отмечает Тамара Васильевна.
Для обоих жизнь наполнилась новыми красками, появились новые смыслы и увлечения. Казалось, что больше не представляли и дня друг без друга. Сколько было сделано рейсов по маршруту Гомель — Минск и обратно, трудно сосчитать. Тогда решительный по натуре гомельчанин снова взял ситуацию в свои руки, чтобы сократить это расстояние навсегда. Выбрал золотое кольцо и сделал предложение руки и сердца.
Эти мгновения Тамара Васильевна вспоминает с сияющим взглядом и счастливой улыбкой. «В тот момент все казалось нереальным. Но решила для себя: а почему бы и нет? Ведь жизнь продолжается», — говорит она.
Сердца стучали в унисон, поэтому оба умудренных жизнью человека понимали, что стоят на пороге чего-то важного и нового. Не стали медлить с приобретением обручальных колец. Правда, отложили их на время. Предстояло принять судьбоносное решение, ведь супруги не могли продолжать жить на два города. Взвешивали все за и против, плюсы и минусы. Ведь вся творческая жизнь жениха связана с городом над Сожем, а в столице — родные и близкие невесты.
Новая ячейка общества все же получила «прописку» в Гомеле. Отчасти это определил его величество случай. Изначально пара отправилась подать заявление в минском загсе, однако самая ранняя дата для бракосочетания была в октябре — такова очередь влюбленных. Как-то в разговоре промелькнула идея расписаться в Гомеле, а во время одной из прогулок по центру Гомеля пара зашла в отдел загса горисполкома. Хотели просто уточнить, в итоге оставили заявление.
В середине сентября будущие супруги готовились к свадьбе в областном центре. Для торжественной церемонии подобрали наряды. У невесты — нежный макияж, элегантное платье в пол и стильные украшения, у жениха — костюм, подобранный в цвет ее образа. В дополнение — роскошный букет. Торжественный вальс Мендельсона, теплые взгляды, искренние улыбки и обещания — эти минуты стали незабываемыми для обоих. «Наша роспись прошла в романтичной атмосфере. Обменялись кольцами, был и первый танец. В общем, нас расписали с душой. Все прошло очень трогательно и доброжелательно, сделали фотографии, от всей души пожелали счастья», — рассказывает Тамара Васильевна.
Это знаменательное событие супруги отметили в ресторане, посвятив этот вечер друг другу. Их тепло поздравляли родные и близкие.
И неделя в новом статусе пролетела незаметно. Супруги придерживаются взятого курса — жить душа в душу. Главная составляющая рецепта счастья и формулы их отношений — понимание и стремление сделать жизнь друг друга хоть чуточку лучше.
Петр Семенович для любимой готов на каждодневные гастрономические подвиги. С удовольствием готовит для любимой фирменные драники и наваристый борщ. Балует и сюрпризами. А Тамара Васильевна стала не только музой для супруга, но и хранительницей его, а теперь и совместного очага. Она поддерживает порядок в доме и делах, а также помогает ему укреплять здоровье. Впрочем, он и сам поддерживает активный образ жизни. В его ежедневном зачете активности — минимум 5 км пеших прогулок.
В шутку Тамара Васильевна называет себя пресс-секретарем супруга. Взяла на себя часть его забот по изданию книг, поддерживает коммуникации, ведь ему поступает немало приглашений на творческие вечера, встречи с молодежью.
С улыбкой супруги пересматривают свадебные фото. Спокойная уверенность жениха, цветущая улыбка и элегантная грация невесты — каждый снимок наполнен особым шармом. Петр Семенович и Тамара Васильевна находят друг в друге вдохновение и энергию. Вместе они строят планы на будущее, не оттягивая их реализацию. Мечтают о совместном отдыхе в санатории, поездке на море и других важных моментах. Зрелая любовь — самый главный подарок судьбы для каждого из них.
Фото предоставлены главным управлением юстиции Гомельского облисполкома.
