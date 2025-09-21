Подарок судьбы. Как 91-летний гомельчанин встретил любовь всей своей жизни и увез ее из столицы

Без стеснения гомельчанин золотого возраста признается, что и его сердце екнуло при общении с элегантной и интеллигентной дамой. Милая улыбка, открытый взгляд, достоинство в каждом движении — невероятные чувства нахлынули внезапно. Разум услышал и распознал импульсы сердца. «До 90 лет не признавался в любви ни одной женщине. И таких чувств не испытывал ни к кому», — говорит он. В таком зрелом возрасте жизнь подарила ему драгоценный подарок, который с благодарностью принял. «Наверное, судьба пошутила надо мной. Так интересно и весело. И я не против такой приятной шутки», — дополняет счастливый молодожен.