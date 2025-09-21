Новые культурно-спортивные комплексы достраивают в Якутии

Культурно-спортивные комплексы заканчивают строить в Якутии. Их возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
В селе Беке комплекс готов на 98%. Его введут в эксплуатацию в октябре. В селе Быракан учреждение планируют открыть уже в сентябре. Также идет строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 51 койко-место в селе Матта Мегино-Кангаласского района. Его готовность составляет 90%, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.
В селе Крест-Хальджай Томпонского района строят спортзал, который готов уже на 73%. В нем завершили основные строительные работы, идет внутренняя отделка и подключение инженерных сетей. Также специалисты благоустраивают прилегающую территорию. Сдать объект планируют до конца года. В городе Ленске возводят детскую школу искусств, готовность объекта составляет 55,5%.
«Готовность объектов достаточно высокая, но сохраняется ряд рабочих моментов. Изначально в 2025 году планировалось завершить около 60 объектов, однако часть перенесена на следующий год. В текущем году к вводу готовятся более 40 объектов», — сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.