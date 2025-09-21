Новые культурно-спортивные комплексы достраивают в Якутии

В селе Беке комплекс готов на 98%. Его введут в эксплуатацию в октябре. В селе Быракан учреждение планируют открыть уже в сентябре. Также идет строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 51 койко-место в селе Матта Мегино-Кангаласского района. Его готовность составляет 90%, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.