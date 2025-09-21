Россиянка Владыко, пропавшая в Бангкоке, найдена живой

Пропавшая в Таиланде россиянка Эрика Владыко нашлась в «тусовочном хостеле» в Бангкоке. Сотрудники российского посольства уже подтвердили ее личность. Больше недели назад женщина бросила в номере отеля свою четырехлетнюю дочь и уехала на такси в район, где кипит ночная жизнь, работают клубы и бары. Больше россиянку никто не видел, а ее ребенка передали в детский дом. Сейчас Владыко не может объяснить, что с ней происходило все это время.