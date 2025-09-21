Более 1,4 тыс. км республиканских дорог отремонтировали в Беларуси в январе-августе

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-августе отремонтировали более 1,4 тыс. км республиканских дорог. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.
Комплекс мероприятий включал обновление покрытия, обочин, нанесение дорожной разметки, замену знаков (если необходимо).
В Брестской области выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог М10 граница России — Гомель — Кобрин, Р44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи, Р102 Оберовщина (от автодороги Р16) — Каменец — Кобрин.
В Витебской области отремонтировали участки трасс М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации, Р3 Логойск — Зембин — Глубокое — граница Латвийской Республики, Р14 Полоцк — Миоры — Браслав, Р15 Кричев — Орша — Лепель, Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвийской Республики, Р27 Браслав — Поставы — Мядель, Р109 Лиозно — Ореховск.
В Гомельской области выполнены работы на участках М8/Е 95, М10, Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное, Р33 Речица — Хойники, Р128 Туров (от автодороги Р88) — Лельчицы — Словечно, Р149 Жлобин (от автодороги М5/Е 271) — Светлогорск.
В Гродненской области обновлено покрытие М11/Е 85 граница Литовской Республики (Бенякони) — Лида — Слоним — Бытень, Р11 Поречаны (от автодороги М6/Е28) — Новогрудок — Несвиж, Р50 Мосты — Зельва — Ружаны, Р51 Острино — Щучин — Волковыск, Р78 Олекшицы — Волковыск — Порозово — Пружаны, Р95 Лынтупы — Свирь — Сморгонь — Крево — Гольшаны.
В Минской области выполнены работы по текущему ремонту дорожного покрытия участков автомобильных дорог М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), Р62 Чашники — Бобр — Бобруйск (через Кличев), Р65 Заславль — Дзержинск — Озеро.
В Могилевской области работы проводились на участках автомобильных дорог М4 Минск — Могилев, М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), Р55 Бобруйск — Глуск — Любань — Гулевичи (до автодороги Р43), Р62 Чашники — Бобр — Бобруйск (через Кличев), Р76 Орша — Шклов — Могилев, Р122 Могилев — Чериков — Костюковичи, Р138 Чаусы — Славгород (до автодороги Р71).
Всего в 2025 году планируется обновить более 1,6 тыс. км республиканских дорог. -0-