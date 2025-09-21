Жителям Бурятии расскажут о социальном предпринимательстве

Жители Бурятии могут принять участие в вебинаре «Социальное предпринимательство: от идеи до прибыли». Он пройдет по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и инвестиций.
Участники обсудят, что такое социальное предпринимательство, как найти и проверить свою идею. Также они узнают главные шаги для старта: юридическое оформление, нюансы и подводные камни. Еще поговорят об источниках финансирования: грантах, конкурсах и программах поддержки для социальных предпринимателей. Помимо этого, разберут примеры успешных социальных предприятий в России. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
«Этот вебинар для начинающих предпринимателей с желанием делать добро; активных граждан, которые хотят превратить свою идею по улучшению мира в устойчивый проект, в общем, для всех, кто ищет дело жизни, сочетающее в себе смысл и доход», — рассказали специалисты центра «Мой бизнес».
На мероприятии выступят Светлана Семенова — эксперт по финансовой устойчивости социальных проектов, а также Вера Леонова — эксперт по креативным решениям и со-творчеству. Вебинар состоится 24 сентября. Ссылка на подключение к нему придет на почту накануне встречи.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.