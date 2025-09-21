Жителям Бурятии расскажут о социальном предпринимательстве

Участники обсудят, что такое социальное предпринимательство, как найти и проверить свою идею. Также они узнают главные шаги для старта: юридическое оформление, нюансы и подводные камни. Еще поговорят об источниках финансирования: грантах, конкурсах и программах поддержки для социальных предпринимателей. Помимо этого, разберут примеры успешных социальных предприятий в России. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.