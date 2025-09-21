Первые 100 тысяч тонн сахара произвели заводы Липецкой области

Заводы Липецкой области произвели первые в 2025 году 102,3 тысячи тонн сахара. В регионе проводится постоянная работа по увеличению объемов экспорта продукции в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении сельского хозяйства области.
«Хорошие показатели — по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Сахарную свеклу нового урожая перерабатывают шесть заводов региона. Два из них открыли новый сезон в середине августа. Остальные присоединились в конце августа — начале сентября. Мощности заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тыс. тонн свеклы в сутки и вырабатывать около 7 тыс. тонн сахара. Заводы региона в среднем производят более 800 тыс. тонн сахара в год.
«На сегодняшний день шестью заводами региона переработано почти 900 тысяч тонн свеклы нового урожая. Выработано 102,3 тысячи тонн сахара. Мы перерабатываем сладкий корнеплод, выращенный не только на наших полях. К нам также везут на переработку свеклу из соседних регионов», — сообщила министр сельского хозяйства региона Екатерина Маркова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.