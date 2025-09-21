Первые 100 тысяч тонн сахара произвели заводы Липецкой области

Сахарную свеклу нового урожая перерабатывают шесть заводов региона. Два из них открыли новый сезон в середине августа. Остальные присоединились в конце августа — начале сентября. Мощности заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тыс. тонн свеклы в сутки и вырабатывать около 7 тыс. тонн сахара. Заводы региона в среднем производят более 800 тыс. тонн сахара в год.