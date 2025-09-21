Взрыв прогремел у входа на военную базу Баграм в Афганистане

В воскресенье днем на военной базе в уезде Баграм, провинция Парван, произошел взрыв, сообщает агентство «Джомхур» со ссылкой на местные источники. Утверждается, что инцидент произошел у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных как «Си дукан». Взрыв произошел на восточном въезде на базу, и пока нет дополнительных подробностей.
Ворота «Си дукан» являются одними из основных контрольно-пропускных пунктов на базе, через которые проходит большая часть передвижений. Агентство отмечает, что не может предоставить полную информацию о происшествии из-за ограничений доступа к военной территории.
При этом афганские журналисты отмечают, что взрыв произошел на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении или захвате базы Баграм американскими силами.
Ранее KP.RU сообщил, что слова Трампа о военной базе Баграм могут означать возвращение США к войне с Афганистаном.