Взрыв прогремел у входа на военную базу Баграм в Афганистане

В воскресенье днем на военной базе в уезде Баграм, провинция Парван, произошел взрыв, сообщает агентство «Джомхур» со ссылкой на местные источники. Утверждается, что инцидент произошел у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных как «Си дукан». Взрыв произошел на восточном въезде на базу, и пока нет дополнительных подробностей.