Взрыв прогремел у входа на военную базу Баграм в Афганистане

Взрыв прогремел у военной базы Баграм в Афганистане после слов Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье днем на военной базе в уезде Баграм, провинция Парван, произошел взрыв, сообщает агентство «Джомхур» со ссылкой на местные источники. Утверждается, что инцидент произошел у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных как «Си дукан». Взрыв произошел на восточном въезде на базу, и пока нет дополнительных подробностей.

Ворота «Си дукан» являются одними из основных контрольно-пропускных пунктов на базе, через которые проходит большая часть передвижений. Агентство отмечает, что не может предоставить полную информацию о происшествии из-за ограничений доступа к военной территории.

При этом афганские журналисты отмечают, что взрыв произошел на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возвращении или захвате базы Баграм американскими силами.

Ранее KP.RU сообщил, что слова Трампа о военной базе Баграм могут означать возвращение США к войне с Афганистаном.

